Afastado da competição devido a um tumor maligno nos testículos, Sébastien Haller deu uma entrevista impactante à ESPN dos Países Baixos, na qual falou do momento em que foi diagnosticado com a doença, da reação dos familiares e da luta que está a travar.

«Assinei pelo Dortmund e tudo estava bem. Um dia senti algo desconfortável na barriga e a partir daí foi tudo muito rápido. No dia seguinte fiz uma ressonância magnética às 9 da manhã e disseram-me: 'Estamos a ver algo e temos de ver novamente.' Em menos de 24 horas fiz imensos exames. Tivemos de esperar pela cirurgia para saber exatamente o que era. Fiquei muito feliz por ter conseguido fazer todos aqueles exames tão rapidamente», recordou o avançado costa-marfinense.

Haller tinha acabado de se transferir do Ajax para o Borussia Dortmund. A primeira coisa que pensei, foi: 'Estou aqui há dez dias, duas semanas e ainda nem joguei pelo clube'. Mas depois, quando pensamos nisto, sabemos que é algo que é impossível evitar.»

O jogador de 28 anos explicou ainda como foi contar à famíliar que estava doente. «A minha mulher ficou em choque, mas conseguiu lidar com isso. Mas com a minha mãe não se passou o mesmo, claro. Porque mãe é mãe. Liguei aos meus irmãos para me certificar que eles estariam com ela para a apoiarem e que ela ficaria bem. Foi isso que eu fiz», disse.

Nas últimas semanas, Haller iniciou os tratamentos e o impacto no corpo foi imediato. «No início do tratamento estive no hospital cinco dias a receber terapia intravenosa 24 sobre 24 horas. Não podemos fazer nada, não nos podemos mexer e não saímos da cama. É neste altura que perdemos músculos e a nossa forma física. Mas agora sinto-me muito bem. No dia em que voltei para casa, comecei a caminhar e voltei a fazer trabalho de ginásio. Mesmo que não esteja no mesmo nível de há uns meses, é um bom sinal.»

Esperançado de que vai vencer este duro jogo, Sébastien Haller manifestou o desejo para um futuro que, espera, não esteja muito distante. «O meu primeiro objetivo é voltar aos relvados, e marcar o meu primeiro golo em frente ao muro amarelo», disse, referindo-se à mítica bancada atrás de uma das balizas do estádio do Borussia Dortmund.