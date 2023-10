A seleção da Palestina retirou-se de um torneio amigável organizado pela Malásia devido à guerra entre Israel e o grupo islamita Hamas, anunciou a federação malaia.



O organismo que tutela o futebol da Malásia refere que a seleção palestiniana, uma das três equipas convidadas para a Taça Merdeka 2023, foi forçada a desistir «por não poder voar para Kuala Lumpur devido à situação tensa no país».



Lembre-se que o Hamas lançou, no último sábado, um ataque terrestre, marítimo e aéreo sem precedentes contra Israel a partir da Faixa de Gaza, na maior escalada do conflito israelo-palestiniano em décadas. Como resposta ao ataque, os israelistas declararam guerra ao Hamas e responderam com bombardeamentos contra a Faixa de Gaza.

A guerra entre Israel e o Hamas provocou mais de 1.200 mortos do lado israelita e 950 em Gaza desde sábado, segundo dados atualizados esta quarta-feira pelas duas partes.

Em novembro, a Palestina tem duelos com o Líbano e com a Austrália, ambos referentes à qualificação para o Mundial 2026.