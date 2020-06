O Estugarda confirmou, este domingo, o regresso à Bundesliga alemã, juntando-se ao já promovido e campeão Arminia Bielefeld, ao passo que o Heidenheim vai disputar o play-off de acesso ao principal escalão do futebol germânico.

Foi um fim dramático na 34.ª e última jornada, com derrotas do segundo classificado (Estugarda), terceiro (Heidenheim) e quarto (Hamburgo) a nada alterarem na classificação final, quanto à subida, play-off de subida e continuidade na segunda liga. Isto quando ainda havia possibilidade de alteração nesses postos.

Na receção ao Darmstadt, o Estugarda perdeu por 3-1, mas manteve o lugar de subida, porque o Heidenheim perdeu frente ao Arminia, por 3-0. Quem não aproveitou o desaire do Heidenheim foi o Hamburgo, que foi goleado em casa pelo Sandhausen (1-5) não resgatando o terceiro lugar perdido na jornada anterior, precisamente para o Heidenheim.

O fim do campeonato ditou o adeus à carreira do avançado internacional alemão Mario Gomez, que foi saudado pelos colegas de equipa no final do jogo.

Uma época após ter descido, o Estugarda volta à elite e o Heidenheim joga frente ao Werder Bremen, 16.º e antepenúltimo da primeira liga, um acesso inédito ao escalão principal. O Bremen, por seu turno, vai tentar evitar repetir a única presença na divisão inferior, que foi em 1980/1981.

Descem à terceira liga o Wehen e o Dínamo Dresden, ao passo que o Nuremberga vai jogar um play-off de permanência.