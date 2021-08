O futebolista Amadou Onana é reforço do Lille para as próximas cinco temporadas, até 2026, confirmou esta quinta-feira o clube francês, atual campeão nacional e no qual jogam os portugueses José Fonte, Renato Sanches, Tiago Djaló e Xeka.

Onana, de 19 anos, nascido no Senegal mas com dupla nacionalidade (belga), representou o Hamburgo na época passada, na II Liga alemã, tendo feito 26 jogos e três golos.

Passou pela formação do Zulte Waregem na Bélgica e do Hoffenheim na Alemanha.