Zlatan Ibrahimovic está, atualmente, na Suécia, a treinar com o Hammarby, clube em que investiu, apesar de ter jogado no rival Malmö.



«Não pensei na rivalidade quando investi. Só quis retribuir à Suécia o que me deram. A oportunidade surgiu e achei a ideia fantástica. Tive a chance de contribuir de uma forma diferente do normal. Depois, dei ao Malmö mais 100 mil euros, por isso fiz alguma coisa por eles, certo?» começou por dizer, em entrevista à Eurosport Suécia.

«Francamente, tudo está perfeito. A relva é sintética, por isso a bola rola mais rápido. Os rapazes aqui são novos, estão esfomeados para se mostrarem. É muito bom porque me ajudam a manter a forma e espero que os consiga ajudar em alguma coisa», acrescentou.

Ibrahimovic não se mostrou preocupado por uma alegada visão de traição dos adeptos do Malmö.

«Podem fazer o que quiserem. Joguei pelo Malmö e fiz o que fiz pela equipa, mesmo não tendo sido bem-vindo no início, apesar de ninguém me ter querido lá. Mesmo tendo sido enganado no meu primeiro contrato. Mesmo depois disso, decidi ajudar o clube. Fui simpático, demais até», atirou.

Sobre uma possível saída do AC Milan, ao avançado não se alongou e referiu que quer cumprir contrato.

«Tenho contrato com o Milan atualmente e temos de ver, primeiro, como as coisas se vão desenvolver lá, se acabam noutro sítio. Não há uma decisão oficial de momento. Sempre disse que ia jogar enquanto pudesse, mas quero trazer algo novo à equipa, não quero ser só um jogador que joga porque sou quem sou. Se pertenço à equipa, tenho de ser eficiente, por isso vamos ver. Tenho de voltar a Itália, está no meu contrato. Tenho de o respeitar, como qualquer profissional», afirmou.

«Há tantas coisas a passar-se neste momento… quem adivinhava que o coronavírus iria virar o mundo do avesso em duas semanas? Vamos ver o que acontece. Para já, não penso em mais nada porque tenho contrato com o Milan», finalizou