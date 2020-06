Zlatan Ibrahimovic está a dar que falar na Suécia depois de ter descido da bancada aos balneários do Hammarby, clube de que é co-proprietário, para falar com os jogadores, quebrando protocolo de segurança sanitário imposto pela pandemia da covid-19.

Aconteceu no passado dia 14, logo a seguir à vitória do Hammarby sobre o Östersund (2-0). Ibrahimovic, satisfeito com o resultado, deslocou-se aos balneários para dar os parabéns aos jogadores, mas a sua presença não passou despercebida.

A presença do antigo internacional sueco nos balneários foi registada por um dos delegados ao jogo que deu conta, no relatório de jogo, da presença do avançado numa zona restrita. Uma infração que deu origem a abertura de um inquérito.

«O delegado de jogo confirmou que ele esteve lá e reportou o episódio como uma falha no relatório que enviou ao Conselho de Disciplina da Federação Sueca», contou Per Eliasson, dirigente da Federação Sueca, ao jornal Aftonbladet.

O protocolo definido pela federação sueca contra a disseminação do novo coronavírus permite que apenas os jogadores e os treinadores tenham acesso aos balneários.