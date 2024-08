O Barcelona entrou a ganhar na temporada 2024/25. Os culés visitaram o mítico estádio Mestalla, em Valência, para levar os três pontos na jornada inaugural da La Liga.

Num onze titular com muitos jovens, face às várias ausências por lesão - o meio-campo é exemplo disso, com Casado e Bernal, de 17 anos, lado a lado, o Barcelona começou até a sofrer primeiro, com um golo de Hugo Duro, do Valência, aos 44 golos.

Ainda antes do intervalo, aos 45'+4', o experiente Robert Lewandowski empatou a partida ao responder a um cruzamento de Lamine Yamal, na pequena área.

No início da segunda parte, o mesmo Lewandowski, o segundo jogador mais bem pago da Liga espanhola, fez o bis com uma grande penalidade exemplar. Nota final para a participação dos portugueses Thierry Correia e André Almeida pelo Valência.