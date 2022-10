Magomed-Shapi Suleymanov é uma das caras habituais do Hapoel Beer Sheva, mas não poderá ser utilizado esta quinta-feira na deslocação ao terreno do Lech Poznan, em jogo da Liga Conferência.

E a justificação é... a guerra da Rússia com a Ucrânia.

Tudo porque a Polónia proibiu os cidadãos russos de entrarem em território polaco, numa espécie de retaliação contra a invasão à Ucrânia. Há algumas exceções, sim, mas nenhuma se aplica a atletas profissionais.

«Tentámos influenciar esta decisão e contactámos as agências governamentais tanto de Israel como da Polónia. Os responsáveis polacos, no entanto, não estão dispostos a fazer qualquer compromisso e a UEFA recusou-se a interferir neste assunto», afirmou um representante do Hapoel, citado pelo Ynet.

O Hapoel, refira-se, conta com Hélder Lopes e André Martins no plantel.