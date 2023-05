O Hapoel Beer Sheva, com Miguel Vítor e Hélder Lopes como titulares, venceu esta segunda-feira na receção ao líder Maccabi Haifa (2-1) e, com três jornadas por disputar, ainda sonha com o título.

Os visitantes até se adiantaram, graças ao autogolo de Eitan Tibi (11m), mas Ansah fez o 1-1 logo de seguida (16m). Já no sexto minuto de descontos da segunda parte, chegou o golo da vitória dos anfitriões, por Lucas Bareiro.

O Hapoel Beer Sheva, que também conta com André Martins nas suas fileiras, está na luta pela conquista do título de campeão israelita e é segundo classificado, com 71 pontos, a quatro da formação de Haifa.