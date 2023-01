Depois do empréstimo ao Galatasaray na primeira metade da época, Haris Seferovic foi oficializado esta terça-feira como reforço do Celta de Vigo, em nova cedência do Benfica.

Assim como o Maisfutebol escreveu, a equipa orientada por Carlos Carvalhal fica com opção de compra sobre o passe do internacional suíço.

Seferovic chegou à Luz em 2017 e tem contrato com o Benfica até junho de 2024.

Na Turquia, o helvético fez 13 jogos e marcou dois golos, enquanto ao serviço das águias fez 188 jogos e apontou 74 golos.