Chegar, jogar e marcar.

Apresentado na última semana como reforço do Galatasaray, o suíço Haris Seferovic já se estreou e logo com um golo. No encontro de preparação diante do Kasimpasa, disputado este domingo, o ex-Benfica foi lançado aos 60 minutos e, seis minutos depois, fez o 2-1, garantindo o triunfo à equipa anfitriã, com uma finalização rasteira.

Ainda na primeira parte, Akturkoglu (29m) tinha adiantado o Galatasaray, ao passo que Hajradinovic (35m) marcou para o Kasimpasa.

Nota ainda para Sérgio Oliveira, que foi titular no conjunto da casa.

O golo de Seferovic: