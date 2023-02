O futebolista do Tottenham, Harry Kane, atingiu no domingo a marca de 200 golos na Premier League, em paralelo com o facto de ter-se tornado o melhor marcador da história do clube, com 267 golos apontados.

A marca de duas centenas de golos na Premier League valeu a vitória ao Tottenham frente ao Manchester City e colocou Kane, a nível pessoal, junto a Alan Shearer e Wayne Rooney, os outros dois nomes a fazer 200 ou mais golos na história do campeonato inglês.

Kane pode legitimamente aspirar a tornar-se o melhor marcador de sempre da prova, já que quem está à sua frente já terminou a carreira de futebolista. Ainda assim, Kane está a 60 golos da marca de Shearer. Já Rooney está bem mais perto do avançado da equipa de Antonio Conte: só tem mais oito golos apontados.

Da lista dos melhores de sempre há ainda alguns em atividade e na Premier League, outros históricos já penduraram as botas.

