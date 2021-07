O futebolista inglês Harry Kane considerou que o português Nuno Espírito Santo é um «grande treinador» e sublinhou que vai falar com o novo técnico do Tottenham depois da participação no Euro 2020 ao serviço de Inglaterra, uma das quatro seleções nas meias-finais.

«Ele [Nuno] é um grande treinador e fez um grande trabalho no Wolves, colocando-os a jogar de uma boa forma. Estou certo de que contactaremos depois do torneio [ndr: Euro 2020]», afirmou, em declarações à estação de rádio talkSPORT.

«Sempre que um novo treinador chega, penso que há um nível de entusiasmo à volta do clube. Obviamente, ainda não estive lá e ainda não tive contacto com ele. Estou com a Inglaterra e o meu foco está aqui. Espero que tenhamos mais uma semana», disse, algo que se traduziria numa chegada dos ingleses à final, com possível vitória no Euro 2020.