O Hearts, que milita no principal escalão da Escócia, apresentou um novo equipamento que já é um sucesso de vendas.

Para comemorar o 150.º esta temporada, o clube lançou uma terceira camisola «retro» que se inspira naquela que foi usada em 1874.

A camisola, maioritariamente branca, destaca-se pelo símbolo em grandes dimensões e pelos pormenores com uma cor acastanhada, imagem de marca do clube.

Lançada esta quinta-feira, a camisola já esgotou, mas o Hearts informou que está a trabalhar com a marca que fabrica os equipamentos para reforçar o stock.

Veja todos os pormenores nas imagens abaixo:

