VÍDEO: Hèctor Fort marca, é rasteirado e acaba operado ao ombro
Nobel Mendy, defesa do Rayo Vallecano, teve atitude lamentável que escapou sem sanção
Hèctor Fort, jogador do Barcelona, protagonizava até dia 21 de dezembro um grande empréstimo ao Elche. Nesse dia, tudo pode ter mudado.
Logo aos seis minutos do duelo com o Rayo Vallecano, para a Liga espanhola, Fort entrou na área contrária e marcou com um remate de pé direito. Na celebração, passou junto ao defesa Nobel Mendy e este rasteirou-o, sem bola nem aparente motivo.
Fort caiu mal, sobre o ombro direito, e acabou substituído. Curiosamente, por Martim Neto, que também viria a marcar na goleada (4-0). O senegalês Mendy acabou sem qualquer sanção.
Na segunda-feira, o Elche comunicou que Fort tinha sido operado ao ombro direito devido a uma luxação. A imprensa espanhola estima um tempo de paragem a rondar os dois meses.
