Hèctor Fort, jogador do Barcelona, protagonizava até dia 21 de dezembro um grande empréstimo ao Elche. Nesse dia, tudo pode ter mudado.

Logo aos seis minutos do duelo com o Rayo Vallecano, para a Liga espanhola, Fort entrou na área contrária e marcou com um remate de pé direito. Na celebração, passou junto ao defesa Nobel Mendy e este rasteirou-o, sem bola nem aparente motivo. 

Fort caiu mal, sobre o ombro direito, e acabou substituído. Curiosamente, por Martim Neto, que também viria a marcar na goleada (4-0). O senegalês Mendy acabou sem qualquer sanção.

Na segunda-feira, o Elche comunicou que Fort tinha sido operado ao ombro direito devido a uma luxação. A imprensa espanhola estima um tempo de paragem a rondar os dois meses. 

