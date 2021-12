A defesa-central islandesa Heiddis Lillyardottir é reforço da equipa feminina do Benfica, por empréstimo do Breidablik, confirmou esta sexta-feira o clube encarnado.

Heiddis, de 25 anos, vai ter a sua primeira aventura fora da Islândia e já trabalhou com as novas companheiras de equipa.

A duração da cedência não foi revelada pelo Benfica.

Antes do Breidablik, clube no qual conquistou seis títulos, Heiddis também jogou no Höttur e no Selfoss.