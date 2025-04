Um golo do austríaco Mathias Honsak, aos 89 minutos, valeu a vitória ao Heidenheim na visita a Estugarda, por 1-0, esta sexta-feira, no jogo que abriu a 31.ª jornada da Bundesliga.

Assistido por Jan Schöppner, Honsak – que entrara aos 79 minutos – trabalhou bem em zona frontal à entrada da área, soltou-se de um adversário e rematou forte e bem colocado de pé esquerdo, batendo o guarda-redes Alexander Nübel.

Com este resultado, a equipa treinada por Frank Schmidt passa a somar 25 pontos e vai acabar a jornada onde começou: no 16.º e antepenúltimo lugar, o de play-off para não descer. Está, à condição, a cinco pontos de St. Pauli e Hoffenheim, quando lhe ficam a faltar três jornadas para jogar. O Estugarda, treinado por Sebastian Hoeness, mantém-se com 41 pontos, no 11.º lugar, mas fica à mercê do Wolfsburgo, 12.º classificado com 39 pontos.