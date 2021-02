O Hellas Verona recebeu e venceu o Parma por 2-1, em jogo realizado esta segunda-feira, relativo à 22.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana de futebol.

Kucka, de penálti, adiantou a equipa visitante aos oito minutos, mas um autogolo de Grassi ditou o 1-1 aos 13 minutos. Na segunda parte, Barak confirmou a reviravolta, com o 2-1 final, apontado aos 62 minutos.

Miguel Veloso entrou já em tempo de compensação, aos 90+2’. Bruno Alves não saiu do banco do Parma, que continua em crise de resultados: somou a quarta derrota seguida e vai em 13 jornadas sem qualquer vitória, cenário que dita o 19.º e penúltimo lugar, com 13 pontos, a quatro da zona de salvação.

Já o Verona é nono classificado, com 33 pontos. Vinha de duas derrotas seguidas e voltou a somar no campeonato.