O jogo entre a Juventus, clube onde joga o português Cristiano Ronaldo, e o Hellas Verona, agendado para o próximo domingo, vai estrear, em Itália, a incorporação de câmaras de vigilância nos «stewards» [ndr: prestadores de serviços de segurança] para prevenir situações de racismo.

A tecnologia foi testada no jogo do Hellas Verona frente ao Lecce e agora será oficialmente utilizada, depois dos últimos episódios de racismo desencadeados no país.

Há pouco mais de três meses, a 3 de novembro, o futebolista Mario Balotelli, do Brescia, num jogo em casa do Hellas Verona, foi alvo de cânticos racistas por parte dos adeptos venezianos e abandonou o terreno, tendo depois voltado e marcado um golo.

Na altura, diretor desportivo do Hellas Verona, Francesco Barresi, referiu que o clube seria o primeiro no país a ter um equipamento antirracista desta índole e acabou por cumprir. «Vamos ser os primeiros em Itália», disse o italiano.

O jogo entre Hellas Verona e Juventus vai contar com casa cheia, cerca de 28 mil adeptos, com uma tecnologia que vai permitir melhor controlo antirracismo.