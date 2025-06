Hernán Crespo está de volta ao São Paulo: o argentino foi oficializado, esta quarta-feira, como novo treinador do emblema paulista, até dezembro de 2026.

Crespo sucede ao compatriota Luis Zubeldía, que deixou o cargo «em comum acordo», após maus resultados.

A última experiência do antigo avançado no São Paulo foi em 2021. Depois disso, rumou ao Qatar, para treinar o Al Duhail e, mais tarde, seguiu para os Emirados Árabes Unidos, para comandar o Al Ain, que deixou em novembro do ano passado.

Crespo, de 49 anos, também já passou por Defensa y Justicia, Banfield e Modena.

O São Paulo, onde alinha o português Cédric Soares, é 14.º classificado no Brasileirão.