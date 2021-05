Mainz e Hertha empataram a uma bola, num jogo em atraso da 29.ª jornada da Bundesliga.



O emblema da capital germânica marcou primeiro por intermédio de Tousart, aos 36 minutos. No entanto, a equipa da casa igualou ainda no primeiro tempo por Mwene volvidos quatro minutos.



Este empate penaliza a equipa do Hertha que continua no penúltimo lugar do campeonato alemão com 27 pontos, a três do Arminia a primeira equipa fora da zona de descida. Por sua vez, o Mainz é 12.º com 35 pontos.