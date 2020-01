Jürgen Klinsmann, treinador do Hertha de Berlim, está em risco de não poder sentar-se no banco no próximo domingo, na receção ao Bayern Munique, por não ter na sua posse a licença de treinador.

A Federação Alemã de Futebol (DFB) está a pressionar o antigo internacional, que também já orientou a seleção alemã, para que este entregue o «precioso» papel que prova o seu estatuto de treinador.

«Em relação a Jürgen Klinsmann, atualmente não temos provas de que ele possui uma licença válida», afirmou em comunicado a DFB, organismo para o qual o Klinsmann trabalhou entre 2004 e 2006 como selecionador.

O antigo internacional, campeão mundial em 1990, já minimizou o problema garantindo que vai cumprir com as exigências da DBF. «Já enviei as informações necessárias por email para a DFB. A minha licença deve estar em algum lugar na gaveta da minha casa na Califórnia, vou encontrá-la», referiu.

O Hertha Berlim e Klinsmann, que também já orientou o Bayern Munique, incorrem em multas, caso não consigam provar que a licença, obtida em 2000, está válida.

Os regulamentos da liga alemã obrigam a que os treinadores das duas principais competições de futebol do país participem regularmente em sessões de formação para manterem as suas licenças.

Klinsmann, que entre 2011 e 2016 orientou a seleção dos Estados Unidos, assumiu o comando técnico do Hertha Berlim em novembro de 2019, depois de um interregno de quase três anos.