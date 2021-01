O Werder Bremen goleou este sábado o Hertha na deslocação ao Estádio Olímpico, em Berlim, por 4-1, no duelo da 18.ª jornada da Bundesliga alemã.

Selke adiantou os visitantes aos dez minutos, de penálti. Toprak dobrou a diferença aos 29 minutos, mas Jhon Córdoba reduziu para 1-2, em cima do intervalo.

Na segunda parte, o Werder Bremen sentenciou o jogo com os golos de Bittencourt (57m) e Sargent (77).

Um resultado que deixa o Bremen com 21 pontos e no 12.º lugar à condição, com mais dois pontos e mais um jogo que o Hoffenheim, que só joga no domingo, ante o Colónia. O Hertha é 14.º, com 17 pontos.

Um dia ainda marcado pela goleada do Eintracht, com bis do português André Silva, além da derrota do Leipzig, nos cinco jogos das 14h30.