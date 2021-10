O Borussia Monchengladbach fez uma exibição paupérrimo e perdeu em Berlim, ante o Hertha por 1-0, em jogo da 9.ª jornada da Bundesliga.

O jogo não foi bem jogado, longe disso. Lutou-se muito, mas jogou-se pouco. Ainda assim, a equipa de Adi Hutter viu o VAR corrigir a decisão do árbitro e invalidar um pontapé de penálti. A melhor oportunidade dos forasteiros foi um disparo fora do alvo de Embolo.



Não marcou o Gladbach, marcou o Hertha. Na sequência de um lançamento de linha lateral, Marco Richter aproveitou um ressalto e bateu Yann Sommer.



Na segunda parte o Borussia Monchengladbach tentou tudo para igualar, pelo menos, o encontro. No entanto, Plea não mostrou a eficácia habitual e o Gladbach saiu da capital da Alemanha com nova derrota, a quarta na prova.

O Hertha é 10.º com 12 pontos enquanto o Borussia é 12.º com 11 pontos.