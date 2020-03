O Tottenham, clube treinado pelo português José Mourinho, autorizou este domingo o sul-coreano Heung-min Son e o holandês Steven Bergwijn a viajarem para os seus países de origem, a partir de onde vão prosseguir o trabalho físico sob a orientação do emblema inglês.

Em comunicado, o Tottenham informa que Son vai regressar à Coreia do Sul «por razões pessoais», tendo que cumprir a quarentena de 14 dias imposta pelas autoridades do país asiático. Já Bergwijn volta à Holanda devido ao «iminente nascimento do seu filho».

O principal campeonato inglês, no qual o Tottenham é oitavo classificado, está suspenso pelo menos até 30 de abril, devido à pandemia da covid-19.