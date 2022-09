À meia dúzia. De goleada, após a derrota em Alvalade para a Champions, com Heung-min Son em grande destaque, com um hat-trick.

No regresso à Premier League, o Tottenham respondeu da melhor forma à derrota sofrida ante o Sporting e goleou o Leicester por 6-2, em Londres, em jogo da oitava jornada do campeonato.

Youri Tielemans deu vantagem ao Leicester de penálti, aos seis minutos, num lance que foi repetido, depois de Hugo Lloris ter defendido o primeiro pontapé, mas adiantado em relação à linha no momento do remate.

Contudo, a resposta do Tottenham não demorou e após dois cantos. Primeiro, Harry Kane cabeceou após cruzamento de Kulusevski e fez o 1-1 aos oito minutos e, aos 21, Eric Dier correspondeu da melhor forma ao canto de Ivan Perisic para o 2-1.

Ainda na primeira parte, James Maddison, num belíssimo remate, fez o 2-2 ao minuto 41, levando o jogo empatado para o intervalo.

Porém, as coisas mudaram logo no início da segunda parte com Bentancur a fazer o 3-2 para a equipa comandada por Antonio Conte, aos 47 minutos, antes do festival Son. O sul-coreano abriu o livro com um golaço aos 73 minutos para o 4-2 e completou a goleada com mais dois golos, aos 84 aos 88 minutos, no caso do 5-2 num grande remate em arco, de pé esquerdo.

Já esta tarde, houve empate a uma bola no Newcastle-Bournemouth, com golos de Billing para os visitantes (60m) e de Isak para a equipa da casa (67m), num dia que começou com o triunfo do Manchester City ante o Wolverhampton, por 3-0.

Todos os golos do Tottenham-Leicester:

(Imagens vídeo Eleven Sports)