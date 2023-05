Heurelho Gomes, antigo guarda-redes brasileiro que trabalhou com Marco Silva, recordou os tempos em que trabalhou com o treinador português no Watford em 2017/18, tendo destacado a sua capacidade de trabalho.

Gomes até nem estava inclinado em tornar-se treinador, mas ao ver a dedicação diária de Marco Silva, teve ainda mais certezas de que esse não seria o caminho dele quando pendurasse as luvas. «Falei com ele e vi que ele chegava às 7 da manhã e saía às 5 da tarde. Todos os dias! Porque ele precisava de ver jogos e preparar também o treino do dia seguinte. Aí pensei: isso não é para mim», disse ao Soccer AM, considerando que o Fulham tem um «treinador muito bom».

Gomes, que terminou a carreira em 2020 aos 39 anos, procurou contextualizar melhor a ideia através de uma publicação nas redes sociais, isto depois de alguns internautas terem interpretado que o ex-guardião considerava excessivo aquele tempo de trabalho que, no fundo, é a realidade de muitas pessoas.

«Não quis dizer isso no sentido de serem muitas horas. Não tenho medo de trabalhar e, sinceramente, hoje em dia trabalho muito mais tempo do que das 07h00 às 17h00. O que eu quis dizer foi que não conseguiria ter profissionalmente este compromisso que muitos treinadores têm. O que eu queria, depois de ter sido profissional de futebol durante muito tempo, era trabalho que me desse mais liberdade e me permitisse ter tempo livre com a minha família», esclareceu.