O Japão goleou esta sexta-feira na visita à Indonésia, por 4-0, em Jacarta, em jogo da 5.ª jornada da segunda fase de grupos da qualificação da Ásia/Oceânia para o Mundial 2026, com o médio do Sporting, Hidemasa Morita, a apontar um dos golos do jogo.

Num jogo que teve dois golos em cada parte, o 1-0 foi apontado aos 35 minutos, num autogolo de Justin Hubner, jogador dos sub-21 do Wolverhampton. A jogada teve um toque de classe de Morita, que recebeu, na área, um passe de Koki Machida, soltando de calcanhar, em rotação de corpo, para Daichi Kamada, que cruzou rasteiro e viu Hubner fazer autogolo ao tentar evitar o passe para um adversário.

O 2-0 foi apontado aos 40 minutos, por Takumi Minamino. O jogador do Mónaco, assistido por Kaoru Mitoma, do Brighton, rematou de primeira com o pé esquerdo: a bola bateu no poste e entrou.

Na segunda parte, um mau passe para a frente do guarda-redes Maarten Paes levou a bola para Morita, que simulou perante Nathan Tjoe-A-On e rematou de pé direito, rasteiro, junto ao segundo poste, para o 3-0 aos 49 minutos. À 40.ª internacionalização pelo Japão, foi o sexto golo do médio de 29 anos do Sporting.

Aos 62 minutos entraram em campo os protagonistas do 4-0, apontado aos 69 minutos. Depois de tabelar com Junya Ito pela direita, o lateral Yukinari Sugawara fugiu à marcação direta e, sem qualquer oposição, teve tempo e espaço para rematar já quase na pequena área para o fundo da baliza.

Na Indonésia foi titular o ex-Famalicão Calvin Verdonk, numa seleção que recentemente recrutou vários jogadores nascidos nos Países Baixos, mas com ligações à diáspora.

Na classificação do grupo C, ao fim da primeira volta, o Japão é mais líder, agora com 13 pontos, estando em excelente condição para garantir o acesso ao Mundial 2026. Seguem-se Austrália, Arábia Saudita e China (todos com seis pontos) e Bahrain e Indonésia (ambos com três pontos). Na quinta-feira, houve 0-0 no Austrália-Arábia Saudita e a China venceu o Bahrain (0-1).

De recordar que, nesta segunda fase de grupos da qualificação da Confederação Asiática de Futebol (CAF), os dois primeiros classificados de cada um dos três grupos qualifica-se para o Mundial 2026. Entre os 3.ºs e os 4.ºs classificados dos três grupos sairão seis seleções que acedem a uma terceira fase de grupos para ainda tentar o apuramento.