Hidemasa Morita, jogador do Sporting, está entre os convocados da seleção japonesa para os próximos jogos de qualificação para o Mundial 2026.

O médio será opção para o selecionador Hajime Moriyasu para as partidas diante da Arábia Saudita (10 de outubro) e Austrália (15 de outubro).

Morita pode assim adicionar mais duas presenças pela seleção nipónica, onde já ganhou a titularidade. Conta com 37 internacionalizações e cinco golos.

Morita, de 29 anos, participou no Mundial do Qatar em 2022 e também na Taça Asiática de 2023. O nipónico leva dez encontros esta temporada pelo Sporting, a terceira ao serviço dos leões. Antes disso, jogou no Santa Clara duas épocas.