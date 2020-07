Uma Comissão Disciplinar independente da Liga Inglesa de Futebol (EFL) castigou o Sheffield Wednesday esta sexta-feira, com a perda de 12 pontos por violação de regras do organismo, associadas ao lucro e sustentabilidade.

A dedução pontual ao clube que disputa o Championship, a II Liga inglesa, vai ter efeitos a partir da próxima temporada, 2020/2021.

De acordo com a EFL, em comunicado, o incumprimento está relacionado com o «período de relatório de três temporadas que terminou na temporada 2017/2018».

«O clube foi acusado em novembro de 2019 e encaminhado a uma Comissão Disciplinar independente, que conduziu a uma audição no fim de junho de 2020, antes de considerar o clube culpado, com base no facto de o clube não ter incluído os lucros da venda do Estádio Hillsborough na demonstração financeira do clube no período que findou em junho de 2018», refere a nota oficial da EFL.

Recorde-se que o Sheffield Wednesday, no período que está em causa, tinha curiosamente um português como treinador: Carlos Carvalhal, que orientou os «owls» entre 2015/2016 e meados dessa última temporada que ditou o castigo, 2017/2018.