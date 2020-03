Abdelhak Nouri era uma das grandes promessas do Ajax quando em julho de 2017 caiu inanimado no relvado durante um jogo particular com o Werder Bremen na Áustria.

O então médio de 20 anos sobreviveu, mas ficou com danos cerebrais permanentes.

Mais de dois anos e meio depois, o programa De Wereld Draait Door (O mundo continua a girar), do canal estatal NPO 1, dedicou-lhe um especial que contou com testemunhos ex-colegas e do irmão e do pai, que estiveram em estúdio. «Ele acorda, dorme, come, arrota, mas não sai da cama. Quando está bem, há uma forma de comunicação: mexe as sobrancelhas. Não aguenta muito tempo, parece uma atividade física muito intensa para ele. Mas o Appie está consciente de onde está. É bom para ele estar num ambiente familiar», admitiu Abderrahim Nouri, irmão do ex-jogador.

Nouri acordou do coma e está agora numa habitação especial, onde é vigiado 24 horas por dia e tem a família sempre por perto. «Agimos como se ele não estivesse doente. Falamos com ele, levamo-lo para as nossas conversas e vemos futebol com ele. Percebemos que ele gosta disso», acrescentou o irmão.

Ainda que os progressos de Nouri seja tímido, o pai, Mohammed, não perdeu a esperança em vê-lo a recuperar parte da autonomia perdida. «Acreditamos num milagre», disse antes de reconhecer. «Esta é uma prova dura para nós, mas vamos continuar e fazer o nosso melhor. Queremos vê-lo a evoluir e cuidados dele o melhor que conseguimos.»