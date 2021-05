Ajax decidiu derreter o troféu de campeão holandês e decidiu partilhar uma estrela de campeão com cada um dos adeptos com lugar anual na Johan Cruyff Arena.



Com esta iniciativa, o clube de Amesterdão pretende dividir com os adeptos o êxito da equipa, visto que estes estiveram impedidos de assistir aos jogos da sua equipa devido à pandemia de Covid-19.



«Quando dissemos que este título era para vocês. No entanto, partilhar este troféu é a prova definitiva do que realmente somos. Depois do ano turbulento, garantimos que os adeptos se sintam parte do conquistámos», referiu Edwin van der Sar num vídeo divulgado pelo Ajax.



Cada uma das «estrelas dos campeões» pesa cerca de três gramas, sendo que 0,06 é proveniente diretamente do troféu de campeão dos Países Baixos.