Everton e Bas Dost partilharam o balneário no Heracles Almelo entre 2008 e 2010. O brasileiro elogiou o internacional holandês, na altura com 20 anos, e referiu que este «viva num outro mundo».



«O Bas Dost parecia que vivia noutro mundo na cabeça dele (risos). Jogava muito, atenção. Era perfeito nos apoios, tinha ótimo cabeceamento, bom passe e não era egoísta, além de marcar muitos golos. Mas às vezes dava-lhe para umas loucuras», contou à ESPN.



«Ele era uma figura, mas demasiado sério. Nos treinos falava sozinho e ficava stressado (risos). O nosso treinador falava muito com ele», acrescentou.



A dupla que o futebolista de 36 anos fez com o Ex-Sporting foi um sucesso: juntos marcaram 29 golos. «Comecei a jogar como segundo avançado e fiz dupla com ele. Ficámos grandes amigos. Fiz muitos golos por causa dele. Ele é muito boa gente», disse ainda.



Contratado em 2016, Dost anotou 93 golos em 125 jogos pelo Sporting. Transferiu-se no início da época passada para o Eintracht Frankfurt.