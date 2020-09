O Ajax informou que Daley Blind foi autorizado a regressar aos treinos após o susto durante um jogo particular com o Hertha Berlim em Amesterdão.

O defesa holandês tem histórico de problemas cardíacos desde dezembro do ano passado. Em consequência disso, esteve afastado algumas semanas dos relvados e foi-lhe instalado um CDI (cardioversor desfibrilhador implantável).

Ora, esse desfibrilhador disparou disparou a meio do referido jogo, a 25 de agosto, sem motivo aparente. Na altura, Blind abandonou o terreno de jogo pelo próprio pé. «Está a sentir-se bem, dadas as circunstâncias, e esteve no complexo desportivo de Toekomst [n.d.r.: centro de treinos do Ajax] esta manhã. Vai fazer mais exames e esperar pelos resultados desses testes até retomar os treinos», informou o Ajax numa nota publicada nas redes sociais no dia seguinte.

Os resultados dos testes descartaram a existência de problemas de maior gravidade e o jogador de 30 anos recebeu luz verde para ser reintegrado nos trabalhos com os restantes companheiros.