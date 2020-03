Três membros da equipa técnica do Ajax, incluindo o adjunto de Erik tem Hag, Christian Poulsen, vão ficar em casa nos próximos dias depois de terem estado em contato com Thomas Kahlenberg, antigo internacional dinamarquês que está infetado com coronavírus.

Apesar de não haver qualquer indicação que os três técnicos tenham contraído a nova epidemia, a direção do clube de Amesterdão pediu-lhes que ficassem em casa, pelo menos, durante a próxima semana.

Poulsen esteve em contato com o compatriota Thomas Kahlemberg, antigo companheiro de seleção, que esteve na Holanda a festejar o 40º aniversário e que se encontra atualmente em quarentena, com mais dezassete pessoas com ligações ao Brondby, depois de ter acusado um teste positivo.

Segundo um porta-voz do Ajax, tanto Poulsen como os outros dois membros da equipa técnica «não apresentam quaisquer sintomas e deverão regressar ao trabalho na próxima semana caso não haja alterações».

Christian Poulsen não vai estar, assim, no banco do Ajax no próximo fim de semana quando a equipa de Amesterdão defrontar o Heerenveen.