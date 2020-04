Dick Advocaat é um dos técnicos mais experientes da Holanda e viu o contrato com o Feyenoord renovado até final da próxima temporada, no mesmo dia em que o governo do país proibiu o futebol até setembro.

Uma espécie de prémio para o treinador de 72 anos, que no comando técnico do emblema de Roterdão colocou o 'clube do povo', como é conhecido, na terceira posição, seis pontos atrás dos líderes, Ajax e AZ Alkmaar, à 25ª jornada, antes da competição ter sido interrompida a 12 de março, devido à pandemia da covid-19.

Citado pelo clube, que anunciou a sua renovação, Advocaat considera que o acordo só veio confirmar a vontade das duas partes: «Quero continuar no clube e este deseja o mesmo, pelo que seguimos em frente, apesar das incertezas quanto ao futuro. Nas últimas semanas desta loucura continuo a sentir paixão por treinar e a vontade de continuar», disse, citado pelo Feyenoord.

Com um vasto currículo, que se arrasta por uma carreira de 33 anos, Dick Advocaat já orientou equipas em vários campeonatos e ganhou mesmo a Liga Europa em 2008 ao serviço dos russos do Zenit. O treinador liderou igualmente as seleções da Holanda, por três ocasiões sendo a mais recente entre maio e novembro de 2017, da Bélgica, Rússia, Sérvia e Coreia do Sul.

Dick Advocaat assumiu o comando técnico do Feyenoord no final de outubro de 2019, substituindo Jaap Stam que vinha de uma série negra de 3 derrotas e um empate, sendo que uma das derrotas foi a pesada goleada em Amesterdão com o Ajax, por 4-0, e encontrava-se no 12º lugar.

Nesta segunda experiência em Roterdão, já que orientou o Sparta há duas épocas, o treinador está a deixar satisfeito os responsáveis do Feyenoord: «É fantástico que continue. Estávamos num momento fantástico sob a sua tutela. Lamentavelmente, as medidas contra o coronavírus interromperam a época e ainda não sabemos quando podemos voltar a jogar, porém devemos estar preparados para esse momento», revelou o diretor técnico do clube, Frank Arnesen.

Sob o comando técnico de Dick Advocaat, o Feyenoord conseguiu em 21 jogos conquistar 15 vitórias a que soma 5 empates e 1 derrota.