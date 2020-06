Ernie Brandts frisou que foi ele quem descobriu Ronaldo. O então técnico adjunto do PSV referiu que chegou a duvidar da sua idade do fenómeno assim que o viu jogar no Brasil com apenas 16 anos.



«Descobri Ronaldo para o PSV. Piet de Visser fica sempre com os créditos. Por que razão nunca o ofereceu a um clube? Em 1993 estive no Brasil durante um mês e vi o Ronaldo treinar e jogar muitas vezes», começou por dizer, em entrevista ao Voetball.

«Tinha estado em vários sítios, mas não acreditava no que via. Ronaldo era forte fisicamente, agressivo, com uma aceleração incrível, pontapé forte e grande capacidade para fazer golos. Era de outro planeta. Duvidei imediatamente da sua idade. Era impossível que fosse tão bom aos 16 anos», acrescentou.



Ronaldo acabou por transferir-se do Cruzeiro para o emblema de Eindhoven, embora tenha existido alguma hesitação por parte dos holandeses. O PSV só decidiu avançar para a compra do avançado quando este foi convocado para o Mundial dos Estados Unidos, em 1994.



«O PSV esperou demasiado. Dez meses depois de ver Ronaldo, Kees Ploegsma júnior disse ao pai, que tinha sido presidente do clube durante muito tempo: 'Pai, esse Ronaldo de que o Ernie fala vai representar o Brasil no Mundial'. Foi aí que o PSV avançou e pagou 14 milhões de florins por ele», relatou.