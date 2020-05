O ministro da Saúde da Holanda admitiu que a próxima edição poderá iniciar-se antes de 1 de setembro, a data limite fixada para a proibição de eventos públicos e que inclui jogos à porta fechada.

«Se for possível que se inicie antes e respeitando determinadas condições, então iremos discutir essa possibilidade», disse Martin van Rijn, em declarações ao canal holandês NOS, depois de ter reunido por videochamada com a Federação Holandesa de Futebol (KNVB).

Na reunião, o governante pediu à KNVB para elaborar um plano para avaliar se é ou não possível iniciar a Liga holandesa em agosto. Recorde-se que a medida de suspender os eventos públicos está em vigor desde 21 de abril e levou ao cancelamento da edição 2019/20 do campeonato e ao encerramento oficial da temporada.

Ajax e AZ Alkmaar liderava o campeonato com 56 pontos, mas com o primeiro a ter vantagem no primeiro critério de desempate: o da diferença de golos. O título não foi atribuído ao emblema de Amesterdão, que ficou, ainda assim, com o único lugar de acesso direto às competições europeias na próxima época.