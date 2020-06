Com a época finalizada na Holanda, o Ajax já aponta para 2020/21. O emblema de Amesterdão apresentou, esta quinta-feira, um dos equipamentos alternativos que vai usar na próxima temporada.



Segundo o clube holandês, a camisola tem uma mistura de tons de azul, recordando os equipamentos dos anos 80 e 90, além do vermelho e branco (na gola).



Na parte de trás da camisola, por cima do nome dos jogadores, podem ver-se as três cruzes de St. André, o símbolo da cidade de Amesterdão.



Veja o equipamento na galeria associada.