O guarda-redes Michael Vorm anunciou o fim a carreira, aos 37 anos.

Internacional holandês por 15 ocasiões, com presenças nos Mundiais de 2010 e 2014 e no Euro 2012, estava sem clube desde o final da temporada passada, depois de ter terminada a ligação ao Tottenham.

Com um campeonato da Europa sub-21, um campeonato holandês, uma taça da Holanda e uma Taça da Liga de Inglaterra no currículo, Vorm decidiu pendurar as luvas ao fim de 18 anos de carreira.

Formado no Utrecht, esteve ainda cedido por uma época ao Den Bosch. Rumou ao Swansea em 2011 e três anos depois ingressou nos Spurs, onde assumiu um papel secundário na baliza. Na última temporada, fez apenas um jogo, já sob as ordens de José Mourinho.