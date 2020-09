Frank de Boer é o sucessor de Ronald Koeman no comando da seleção holandesa, anunciou esta quarta-feira a federação daquele país.

O técnico de 50 anos, cujo último trabalho foi no Atlanta United, da MLS, regressa assim à Laranja Mecânica, depois de ter sido internacional 112 vezes enquanto jogador e de ter sido adjunto de Bert van Marwijk no Mundial de 2010, no qual a Holanda foi finalista vencida.

De Boer assinou contrato com a federação holandesa por dois anos – estará, à partida, no Euro2020 e no Mundial2022.