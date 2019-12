O PSV despediu, esta segunda-feira, Mark van Bommel.



Segundo o comunicado do emblema holandês, a saída do técnico de 42 anos deve-se a maus resultados. O treinador holandês venceu apenas dois dos últimos 12 jogos.



O ex-internacional holandês estava há 18 meses no cargo do clube onde alinha o português Bruma.



Adversário do Sporting na fase de grupos da Liga Europa, o PSV já foi eliminado das provas europeias e ocupa o 4.º lugar da Eredivisie.



PSV heeft de samenwerking met hoofdtrainer Mark van Bommel vanochtend beëindigd.



Mark, bedankt voor alles. We wensen je het allerbeste. — PSV (@PSV) December 16, 2019