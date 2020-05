O antigo futebolista holandês Robin Van Persie revelou que o compatriota e seu selecionador no Mundial 2014, Louis Van Gaal, lhe deu uma bofetada após ter recusado ser substituído no duelo dos quartos-de-final da prova, ante a Costa Rica.

«O jogo entrou no prolongamento e eu estava com cãibras. O Louis gritou: “vou tirar-te do jogo”. Eu virei-me e gritei: “não, não, temos penáltis em breve”. Mas os últimos 20 minutos foram fisicamente muito difíceis para mim. Ele viu isso e tinha vapor a sair-lhe pelas orelhas!», começou por dizer, num excerto vindo a público este fim-de-semana, do livro ‘LVG – The Manager and the Total Person’.

«Quando o prolongamento acabou e nos reunimos perto da linha lateral, ele chegou perto de mim e bateu-me, de repente. Com raiva, ele deu-me uma bofetada e disse: “nunca mais faça isso comigo”. Eu olhei para ele atordoado e ele disse: “vá em frente apenas e certifique-se de marcar o penálti imediatamente”. Fiquei contente por ter colocado o penálti no canto. Quando olho para esse incidente, vejo que foi um momento estranho, mas foi Louis a ser Louis. Às vezes ele pode abraçar um jogador e às vezes pode bater-te», comparou Van Persie.

A Holanda venceria a Costa Rica por 4-3 no desempate por penáltis, após o 0-0 no tempo regulamentar e no prolongamento. Nas meias-finais, os holandeses seriam derrotados precisamente nos penálts, pela Argentina, que perderia a final para a Alemanha.