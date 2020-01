O Ajax goleou esta quarta-feira o Spakenburg por 7-0 e qualificou-se para os quartos de final da Taça da Holanda, no jogo que marcou a estreia absoluta do guarda-redes português Bruno Varela pela equipa principal do clube de Amesterdão.

Um ano depois de ter chegado ao clube (26 de janeiro de 2019), Varela foi opção de Erik Ten Hag para o onze inicial, num jogo em que Siem de Jong fez hat-trick (18m, 42m e 44m), Lassina Traoré bisou (49m e 52m) e Tadic (55m) e Unuvar (86m) fizeram os outros golos.