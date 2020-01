No primeiro jogo oficial de Bruno Varela na Eredivisie, o Ajax perdeu no terreno do Groningen por 2-1, em jogo da 20.ª jornada.



A formação da casa chegou ao intervalo a vencer graças a um golo de Sierhuis (16m). Na etapa complementar Lundqvist aumentou a vantagem do Groningen (52m) com um ponto de sorte: o remate desviou em Tagliafico e traiu o guarda-redes português.



Classificação da Liga holandesa



O melhor que o campeão holandês conseguiu foi reduzir por van de Beek num pontapé certeiro dentro da área após assistência de Tadic.



Com este resultado o Ajax mantém a liderança isolada da Erevidisie com 47 pontos, mais três que o AZ Alkmaar.



O resumo do jogo: