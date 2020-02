O Feyenoord garantiu, esta quinta-feira, a qualificação para as meias-finais da Taça da Holanda, ao vencer em Heerenveen por 1-0, com o português Edgar Ié em campo.

O defesa alinhou de início na equipa orientada por Dick Advocaat, que apontou o único golo do jogo por Leroy Fer, antigo jogador do Swansea, aos 15 minutos. Ié foi substituído já perto do fim do jogo, aos 84 minutos.

Além do Feyenoord, também o Utrecht garantiu o apuramento esta quinta-feira, ao vencer por 4-1 na casa do Go Ahead Eagles. Ajax e NAC Breda, na quarta-feira, já tinham conquistado a vaga, eliminando, respetivamente, Vitesse e AZ Alkmaar.