Arjen Robben está de volta aos relvados para representar o Groningen e afirmou, este domingo, na conferência de imprensa de apresentação, que não faria isto «por outro clube» e que a retoma da carreira. após um ano de interregno, é explicada com uma só palavra: amor.

«Estamos de volta a casa. É claro que vamos viver aqui de novo. Conversei com a minha esposa esta manhã como poderia explicar, numa palavra, a minha decisão sobre o regresso. Isso pode ser descrito numa só palavra: amor», referiu Robben, no estádio do clube, após assinar contrato por uma época.

O diretor desportivo do Groningen, Mark-Jan Fledderus, disse que a ideia de fazer regressar Robben já vem de 2019. Nas últimas semanas, seduziu o ex-Bayern Munique com uma viagem à cidade alemã em maio, combinada com a esposa dele, mostrando-lhe, na argumentação, algumas imagens da série sobre o ex-basquetebolista Michael Jordan.

«Fomos a Munique a 9 de maio de 2019. Dissemos ao Arjen quais eram os nossos planos e ideias. E encerrámos com a pergunta: poderias jogar futebol em Groningen? Infelizmente, não aceitou a oferta, mas mantivemos o contacto. Percebemos que o futebol continuava a mexer com ele», afirmou Fledderus, em conferência de imprensa.

«Quando a crise do coronavírus começou, o Arjen disse: “eu quero ajudar, mas não sei como”. Depois, Wouter Gudde [presidente] e eu arregaçámos as mangas. Entrámos em contacto com Bernadian, a esposa de Arjen. A 21 de maio, estávamos no carro para Munique e o Arjen ficou surpreso quando chegámos. Fomos recebidos calorosamente. Depois, mostrámos-lhe um vídeo da série The Last Dance e fizemos a comparação com a carreira de Arjen. Foi um momento bonito, porque o Arjen teve um bom pressentimento», contou.