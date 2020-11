Numa altura em que se multiplicam as homenagens a Diego Maradona em todos os campos de futebol, a Argentina também está a preparar uma mega-homenagem ao seu maior jogador. A federação e a liga acordaram que na próxima jornada da Taça da Liga, agora chamada Taça Diego Maradona, todos os jogadores e equipas de arbitragem vão entrar em campo com uma camisola da seleção da Argentina, com o modelo do Mundial de 1986, com o número 10 e o nome de Maradona nas costas.

Estava tudo ser preparado em segredo pela federação e pela liga, para ser uma grade surpresa, mas a informação foi divulgada entre os clubes e acabou por chegar à comunicação social que está a divulgar todos os detalhes da operação. A camisola contará ainda, na parte da frente, com uma imagem icónica de Maradona.

As equipas vão, assim, entrar em campo equipadas à Maradona, como já tinha feito o Nápoles na Liga Europa, ao som do tema «La mano de Dios», imortalizado por Potro Rodrigo.

A ideia passa por festejar Maradona com alegria, porque era essa a imagem que o jogador passava em campo, por isso também está decidido que, em vez de um minuto de silêncio, vai ser promovido um minuto de aplausos. Está aina prevista a divulgação de imagens de Maradona nos ecrãs gigantes e outras surpresas.

A ideia dos organizadores é que os adeptos desfrutem e continuem a desfrutar Maradona.