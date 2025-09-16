O Atlético de Madrid homenageou o português Diogo Jota, falecido em julho, ao depositar uma coroa de flores em Anfield, em Liverpool, um dia antes do duelo com os ingleses para a fase regular da Liga dos Campeões.

O presidente do Atlético, Enrique Cerezo, e capitão da equipa, Koke, foram os responsáveis pela colocação da coroa de flores no espaço junto ao estádio dedicado ao malogrado internacional luso, que passou pelos dois clubes na carreira.

Our president, Enrique Cerezo, and our captain, Koke, placed a bouquet of red-and-white flowers at the memorial space in memory of Diogo Jota at Anfield. Rest in peace. pic.twitter.com/r5VjNXzDZw — Atlético de Madrid (@atletienglish) September 16, 2025

Jota chegou a estar ligado ao Atlético de Madrid, em 2016, quando foi contratado com apenas 20 anos ao Paços de Ferreira, mas nunca chegou a fazer um jogo oficial pelos Colchoneros, tendo somado vários empréstimos antes de ter abandonado o clube.

Em 2020, o Liverpool contratou-o ao Wolverhampton, tendo o avançado português representado os Reds nos cinco anos seguintes.

Diogo Jota e o seu irmão, André Silva, morreram no dia 3 de julho, na sequência de um acidente de viação.