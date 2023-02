Internacional checo, atualmente ao serviço do Sparta Praga, o futebolista Jakub Jankto decidiu assumir a sua homossexualidade.

«Olá, o meu nome é Jakub Jankto. Como toda a gente, tenho as minhas forças e as minhas fraquezas. Tenho família e amigos. Tenho o meu trabalho, que faço o melhor que posso, há anos, com seriedade, profissionalismo e paixão. Como qualquer pessoa, também quero viver em liberdade, sem medos, sem proconceito, sem violência. Apenas amor. Sou homossexual e não quer mais esconder-me», refere o médio, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Uma mensagem partilhada também pelo Sparta, clube que representa atualmente.

«Jakub Jankto falou abertamente sobre a sua orientação sexual com a direção do clube, o treinador e os colegas de equipa, há algum tempo. Tudo o resto diz respeito à sua vida pessoal. Sem mais comentários, sem mais perguntas. Você tem o nosso apoio. Viva a sua vida, Jakub. Nada mais importa», escreveu o emblema da capital checa.

Atualmente com 27 anos, Jakub Jankto foi recrutado pela Udinese ao Slavia Praga, ainda na formação. Passou depois por Ascoli e Sampdória, mas em 2021 foi contratado pelo Getafe, que o emprestou esta época ao Sparta.